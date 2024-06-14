本 ガッチャマン全集 Gatchaman graffiti 新装改訂版

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「ガッチャマン全集Gatchamangraffiti1972~2000科学忍者隊」竜の子プロダクション/Darts定価:￥2,933希少本。ブックカバーには若干のイタミがあります。ページに書き込み、破れはありません。帯には破れがあります。初版です。中古品ですので、ご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。商品の状態など気になる点がありましたら、購入前にご質問ください。即買いOKです。発送方法は送料出品者負担のゆうゆうメルカリ便（ゆうパケット、ポスト投函）にて水漏れ対策のためフィルムに包んでエアキャップにて梱包します。他にもレトロゲームソフト、ゲーム攻略本、画集、コミック、書籍全般をできるだけ状態のいいものを多数出品しています。複数購入をご希望の場合はコメントいただければ、まとめて専用ページを作らせていただきます。よろしくお願いします。#竜の子プロダクション#Darts#本#BOOK#アート#エンタメ