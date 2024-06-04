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ホットトイズ アイアンマンマーク42
商品番号 N78782780453
商品名

ホットトイズ アイアンマンマーク42
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 8,775 円
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商品詳細

閲覧ありがとうございます。こちらは以前、日の当たらない場所で飾っていた物となります。経年劣化によりハンドパーツに軽い退色がございます。ご了承ください。即購入OKです。スケール···1/6
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