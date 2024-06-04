ホットトイズ アイアンマンマーク42

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。こちらは以前、日の当たらない場所で飾っていた物となります。経年劣化によりハンドパーツに軽い退色がございます。ご了承ください。即購入OKです。スケール···1/6
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http://narcologia.ru/goods/perpetual641546.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate355077.html
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