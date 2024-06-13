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メルカリ　 油絵　F6-083611 　私の愛しい女たち
商品番号 R43578181116
商品名

メルカリ　 油絵　F6-083611 　私の愛しい女たち
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

世界にたったひとつ！＜油絵のサイズ＞　F6号41cmx32cm　サインあり（表に小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります2011年制作）◼額付きご希望の場合は【メルカリ油絵　F6-083611】でご検索ください作家紹介菅家令子（かんけりょうこ）洋画家創作写真家個展/展覧会ニューヨーク　パリ,カンヌ/フランスミュンヘン/ドイツシカゴウイーン/オーストリア東京他出版物「写真集」“女R-I”　永久保存近代美術館（MoMA)/ニューヨークスミソニアン博物館/ワシントン「絵本」\"ん\"(ポストカードとしても使える絵本）人物、犬猫、女の子、風景、静物を描いた洋画家・創作写真家菅家令子によるポストカードブック　単行本　ハードカバー　64ページ　絵30ページ◼絵本ご希望の場合は【メルカリ　ん(ポストカード絵本）2023】でご検索ください#インテリア　#モダン#おしゃれ　#モダンアート　#昭和#大正ロマン　#郷愁　#癒し　#妖艶#魅惑的　#豪華#高級感　#結婚祝い　#プレゼント#出産祝い　#新築祝い#建築祝い　#お孫さんへのプレゼント　#子供のころの思い出#開店祝い#開業祝い
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