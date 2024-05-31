Icones de mode クロススティッチ エレーヌルベール フランス 洋書 ...

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商品詳細
エレーヌルベールHélèneLeBerreさんの図案集になります。絶版のため入手はかなり困難かと思います。本用紙の汚れ、痛み等は写真でご確認ください。中身は書き込み、折れ目等はなく綺麗な状態です。22個の可愛らしい図案が載っています。
http://narcologia.ru/goods/subtropical561701.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper996009.html
http://narcologia.ru/goods/kindness165005.html
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