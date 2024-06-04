少女時代 スタコレ カード

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商品詳細
少女時代スターコレクションカードシーズン1です。購入して開封後に暗所にてカードフォルダで保存していました。バラ売り可ですのでご希望額をコメント欄にお願いいたします。防水＋厚紙補強で発送致します。枚数が多く、重さ等によってはレターパックでの発送を予定しています。基本は普通郵便です。YO002(箔押し)YO003YO005(箔押し)YO007×2YO008YU002(箔押し)YU003YU006YU008(ホロ、少し傷あり)YU010TA003TA005TA007(ホロ)TA010×3(うち2枚箔押し)SE002SE006SE007SE008HY002HY005×2(うち1枚箔押し)HY006HY007×2SU005SU006×2SU007×2SU008SU010×2(うち1枚箔押し)SO002SO003SO006SO007SO008(ホロ)SO010×2TI002TI005×2(うち1枚箔押し)TI006TI007×2TI008TI010(箔押し)JE002JE005(箔押し)JE006×2JE007JE008JE010GG016GGGirlsGenerationソニョシデSNSDトレカ
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