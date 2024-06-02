マーチボックス12 BTSジン　最終値下8/30まで

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商品詳細
WeverseShopにて購入(公式品)新品 ダンボール開けて納品書取っただけで箱から出してません。(抜けはありません)・OUTBOX・TIMEKEEPERFIGURE・THERMALTUMBLER・PHOTOFRAME・PHOTOCARDWeverseShopから届いたままのダンボールにて発送させていただきます。中身の確認していない為・点数不良・初期の擦れやキズ等ございましても対応出来ませんので、ご了承の上、ご購入いただけます様、宜しくお願い致します。#bts#BTS#MARCHBOX12
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