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FC ファミコン　箱と説明書　他2本キャプテンセイバー　タイトー
商品番号 I36290469298
商品名

FC ファミコン　箱と説明書　他2本キャプテンセイバー　タイトー
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 33,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミコンソフトのキャプテンセイバーの箱と説明書と他2本セットです。全体的にイタミや汚れ等あります。古い商品になりますので、完璧をお求めの方、神経質な方のご購入はお控えください。商品の状態に関しては画像にて確認お願いします。宜しくお願い致します。#ファミコン
http://narcologia.ru/goods/approximate261020.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate857048.html
http://narcologia.ru/goods/providence842094.html

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