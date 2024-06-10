FC ファミコン　箱と説明書　他2本キャプテンセイバー　タイトー

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商品詳細
ファミコンソフトのキャプテンセイバーの箱と説明書と他2本セットです。全体的にイタミや汚れ等あります。古い商品になりますので、完璧をお求めの方、神経質な方のご購入はお控えください。商品の状態に関しては画像にて確認お願いします。宜しくお願い致します。#ファミコン
http://narcologia.ru/goods/approximate261020.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate857048.html
http://narcologia.ru/goods/providence842094.html
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