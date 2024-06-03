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CBR SERIES TAMA 1st color loop ソフビ
商品番号 W85179880832
商品名

CBR SERIES TAMA 1st color loop ソフビ
ブランド名 バリスティクス
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CBRSERIESTAMA1stcolorブランド・loopから実に久しぶりとなる新作が発表された！　本作についてloopは「影響を受けた作品の要素を詰め込んだ、おもちゃ感満載のアイテムに仕上がっています」というだけあって、シリーズ名からバイク、デザインからカートゥーンや1990年代ストリートトイのイメージを強く感じる！　そして創造された第1弾「TAMA」は、実に勢いのある前のめり感な造形がグッド！即日発送致します。#hxodesign#モジュラーテーブル#bushdebrunt#brut#shimcraft#シムクラフト#DEVISEWORKS#デバイスワークス#PINOWORKS#ピノワークス#カーミットチェア#OLDMOUNTAIN#オールドマウンテン#38explorer#kotiBEAUTYYOUTH#ユニフレーム#uniflame#TheArth#snowpeak#スノーピーク#OGAWA#オガワ#小川キャンパル#コールマン#uniflame#Coleman#コールマン#CAPTAINSTAG#キャプテンスタッグ#登山#トレッキング#キャンプ#アウトドア#廃盤#薪ストーブ#薪スト#焚き火#ASIMOCRAFTS#GRINDLODGE#SOMABITO#TRUNKZERO#NATUALMOUNTAINMONKEYS#NORAs#nerudesignworks#BYCRUISEORIGINALS#BONFIREGOOUTSIDE#BALLISTICS#MMF#ZANEARTS#ゼインアーツ#ジェリーマルケス#ソフビフィギュア#LOOP#ジェリー鵜飼#限定#トムとジェリー#GOOUT#ワンフェス#ソフビ#VAG#スーフェス#メディコムトイ
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