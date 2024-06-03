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ファイナルファンタジー14 チョコボ アルファ＆オメガ フィギュア FF14
商品番号 J46637621824
商品名

ファイナルファンタジー14 チョコボ アルファ＆オメガ フィギュア FF14
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

元々、中古品を購入したものなので購入当時から箱にダメージや開封したシールのあとがありました。自分は飾ったりせずに暗所にて保管していました。値下げ交渉は致しません。交渉コメントが来た場合は削除します。中古品ですので、ご理解のうえご購入ください。FINALFANTASY14チョコボ
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