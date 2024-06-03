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商品詳細
元々、中古品を購入したものなので購入当時から箱にダメージや開封したシールのあとがありました。自分は飾ったりせずに暗所にて保管していました。値下げ交渉は致しません。交渉コメントが来た場合は削除します。中古品ですので、ご理解のうえご購入ください。FINALFANTASY14チョコボ
http://narcologia.ru/goods/perpetual506846.html
http://narcologia.ru/goods/navigate981930.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose453240.html
ファイナルファンタジー14 チョコボ アルファ＆オメガ フィギュア FF14
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