MALICE MIZER １期～２期10点セット

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商品詳細
MALICEMIZER2期のvo.Gacktとその前のインディーズ時代1期vo.tetsuの積め合わせです。・memoile(1994,デラックス盤)・麗しき仮面の招待状(1995,EP)・Voyage(1996,通常盤)・macherie(1996)・ヴェルエール～空白の瞬間の中で～(1997,初回盤)※VHS動作未確認です(なお通常盤もおまけでお付けします)・aurevoir(1997,初回盤)・月下の夜想曲(1998)・merveilles(1998,初回盤)・merveillesl'espace(1998,初回盤)※VHS動作未確認です・ILLUMINATI(1998,初回盤)悪意と悲劇をあなたに…
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