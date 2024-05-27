PS4 Pro + 縦置きスタンド

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商品詳細
・PlayStation4ProDEATHSTRANDINGLIMITEDEDITIONCUHJ-10033※ソフトはありません・純正縦置きスタンドCUH-ZST2J2年ほど使用していました。正常に動作します。即購入歓迎
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