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PS4 Pro + 縦置きスタンド
商品番号 J29454042219
商品名

PS4 Pro + 縦置きスタンド
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 10,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・PlayStation4ProDEATHSTRANDINGLIMITEDEDITIONCUHJ-10033※ソフトはありません・純正縦置きスタンドCUH-ZST2J2年ほど使用していました。正常に動作します。即購入歓迎
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