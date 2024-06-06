プレステ５　CFI-1200A01

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商品詳細
PS5本体新品未使用・未開封通常版ディスクドライブ搭載モデル型番CFI-1200A01購入時期：最近箱は綺麗な方です。付属品一式・レシートを同梱エアキャップ＋段ボールで梱包後に発送します。（初期不良などの不具合はメーカーにお問い合わせ下さい）（すり替え防止のため、購入後の返品は出来かねます）#PlayStation5#PS5#プレステ5#ゲーム#本体
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