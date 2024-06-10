李朝白磁　青花芙蓉手の角水滴　青華　書道具　骨董品　染付　時代物

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商品詳細
李朝白磁 青花芙蓉手の角水滴年代物の書道具ですとても古いですが現役でお使いいただけます。少し大きめで、釉薬は厚いです。サイズ8.7×8.7×6.7ｃｍ#書道具#李朝#水滴#青花#青華#染付#四角#芙蓉手#花紋#骨董#美術品
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