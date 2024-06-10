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李朝白磁　青花芙蓉手の角水滴　青華　書道具　骨董品　染付　時代物
商品番号 E68149057588
商品名

李朝白磁　青花芙蓉手の角水滴　青華　書道具　骨董品　染付　時代物
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 5,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

李朝白磁　青花芙蓉手の角水滴年代物の書道具ですとても古いですが現役でお使いいただけます。少し大きめで、釉薬は厚いです。サイズ8.7×8.7×6.7ｃｍ#書道具#李朝#水滴#青花#青華#染付#四角#芙蓉手#花紋#骨董#美術品
http://narcologia.ru/goods/mobilehome816943.html
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