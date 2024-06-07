KISS OF LIFE サイン入りアルバム ナッティ ベル ジュリー ハヌル

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商品詳細
Mwaveサイン入りのデビューアルバムで、中の付属品全てついております。外国製、1度人の手に渡ったものですので神経質な方は御遠慮ください。防水加工をして発送いたします。即購入可その他出品中の商品と一緒にご購入いただく際はお気持ち程度にはなりますがお値引可能ですので購入前にコメントをお願い致します。メンバーシップ特典、写真集特典、ライブトレカ、その他グッズなど出品中です。是非ご覧ください。KISSOFLIFE関連商品はこちら⤵︎︎#LeexKISSOFLIFE
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