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整形外科サージカルテクニック 手術が見える・わかる専門誌 第7巻6号(2017…
商品番号 P57869587575
商品名

整形外科サージカルテクニック 手術が見える・わかる専門誌 第7巻6号(2017…
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「整形外科サージカルテクニック手術が見える・わかる専門誌第7巻6号(2017―6)」定価:￥2500#本12年目整形外科医です。ほぼ未使用ですが、異動に伴い荷物になるため売却します。本文にマーカーはありません。
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