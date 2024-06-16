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商品詳細
「整形外科サージカルテクニック手術が見える・わかる専門誌第7巻6号(2017―6)」定価:￥2500#本12年目整形外科医です。ほぼ未使用ですが、異動に伴い荷物になるため売却します。本文にマーカーはありません。
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整形外科サージカルテクニック 手術が見える・わかる専門誌 第7巻6号(2017…
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