新品 PS5『NBA 2K24』 ブラック・マンバ エディション 即購入OK

PS5「『NBA2K24』ブラック・マンバエディション 」【商品状態】新品未開封できる限り２４時間以内に緩衝材包装スピード配達ヤマトネコポス便(ポスト投函・追跡可)にて迅速に出荷いたします。即購入OKです。★お値下げ・専用はお断りいたします。【早期購入封入特典】※全てデジタルアイテムゲーム内通貨およびゲーム内アイテム・5,000VC(ゲーム内通貨)・5,000マイチームポイント・マイチームプロモパック10個(1週間に1個配信)・6種のマイキャリアスキルブースト各5個ずつ・3種のGatoradeブースト各3個ずつ・総合評価95のコービーブライアントのマイチームフリーエージェントカード【早期購入封入特典】※全てデジタルアイテムゲーム内通貨およびゲーム内アイテムブラック・マンバエディション 収録アイテム・100,000VC(ゲーム内通貨)ー「マイチーム」コンテンツ-・15,000マイチームポイント・2K24オプションパックボックス・マイチームプロモパック10個・コビーブライアントのサファイアカード(背番号「24」の時代)・ダイヤモンドシューズ1足・ルビーコーチ1人・ダブルXPコイン2時間分・PS5版『NBA2K24』ブラック・マンバエディションにはPS4版NBA2K24の通常版ゲーム本編（デジタルコード）が含まれています。ー「マイキャリア」コンテンツ-・6種のマイキャリアスキルブースト各10個ずつ・3種のGatoradeブースト各10個ずつ・ダブルXPコイン2時間分・マイキャリアTシャツ4枚・2K24バックパック・2K24電動スケートボード・2K24アームスリーブ#ガン24PS5エ#PS520004604030124571304479183



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