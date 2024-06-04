PS5 アーマードコア6 プレミアムコレクターズエディション　エビテン限定特典付

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONプレミアムコレクターズエディションPS5（エビテン限定特典付き）新品未開封品です。即購入可です。神経質な方はご購入をお控えください。コレクション目的で購入しましたが、急遽、保管スペースが難しくなったので出品しました。貴重な限定品です。欲しい方にお譲りいたします。届いたままの状態で保管しております。届いた段ボール箱を一度開封し、個人情報記載の納品書のみ抜き取りをしています。定価が高いため、出品金額もその金額を元にしています。【エビテン限定特典】●ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONオリジナルアクリルパネル【数量限定特典】MELANDERC3G13特別仕様「TENDERFOOT」1.「ガレージ」ジオラマフィギュア（全高32cm）2.「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」（PS5）ゲームソフト3.AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）4.アートブック（ハードカバー仕様/48P）5.デジタルサウンドトラック6.スチールブック7.ロゴピンズセット8.オリジナルステッカーセット
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ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON コレクターズエディション｜エビテン
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