HARVEST Fairy Tail Illustrations 2　真島ヒロ

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商品詳細
HARVESTFairyTailIllustrations2フェアリーテイル イラスト 真島ヒロ 初版発売日に新品購入後で、ペラペラよんで暗所の本棚にて保存したのでキレイな状態だと思います。
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