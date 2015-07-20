

地名論 : 高梨豊写真集 地名論 : 高梨豊写真集



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「地名論:高梨豊写真集」高梨豊Publisher/毎日コミュニケーションズPublished/2000Format/ハードカバーPages/168Size/220*290*20GoogleTranslate戦後日本を代表する写真家・高梨豊の作品集『地名論/GeniusLoci,Tokyo』。中平卓馬・森山大道らとともに「プロヴォーク」のメンバーで、『都市へ/TowardstheCity』（1974）が代表作。本書は、1990年代にアサヒカメラで連載された作品に、未発表作品を加えて編集・構成された「東京」を舞台にした21世紀の「都市」論。バブル経済成長下で「界隈」を失った東京を「地名」を軸にとらえた、空間に変わる時間的なアプローチが試みた作品群です。古本のため、経年劣化によるヤケ・色あせ・汚れ・スレ・シミ・キズ・折れ・角のイタミ・曲り・反り等があります。ご覧の通り表紙に多少の痛みはございますが中は綺麗です。ただ神経質な方や完全な美品をお求めの場合は購入をご遠慮いただきますようにお願いいたします。宜しくお願い致します。#高梨豊#高梨_豊#本#芸術／絵画・彫刻