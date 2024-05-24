TXT ボムギュ FC継続トレカ セット

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商品詳細
TXTボムギュのFC継続トレカ1期2期3期梱包方法スリーブ+ダンボール補強+防水対策素人保管の為神経質な方は購入をご遠慮下さい海外製品の為初期傷などある場合がございますスビンヨンジュンテヒョンヒュニンカイ
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