進撃の巨人(1巻〜34巻　全巻セット)

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商品詳細
『進撃の巨人』 海外引越しにつき、持っている漫画すべて整理中です。中古品のため多少の色褪せはありますが、読む分にはまったく問題ございません。1〜17巻は当方も中古品で購入しましたが、18〜34巻は自身で購入しているためかなり綺麗だと思います。ぜひ、宜しくお願いします♪
http://narcologia.ru/goods/traverse865626.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual754246.html
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