ドラゴンクエスト2 極美品　新品未使用　ファミコン

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。DRAGONQUESTIIFC版です。ショップで新品を購入し保管していました。自分自身コレクターで、多くのソフトをみてきましたが、これほど状態の良い物はあまりみつからないとおもいます。必ず満足して頂ける物だと思います。ご不明点があればお気軽にお声掛け下さい。
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