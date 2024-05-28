ワンピースONE PIECE 複製原稿ROMANCE DAWN ACT.1

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商品詳細
ワンピースONEPIECE第１話複製原稿BOXROMANCEDAWN冒険の夜明け完全予約受注生産集英社撮影の為 画像3まで撮りましたがさらにの中身 未確認となります。ゴールドのケース（画像1・4枚目）購入時のまま美品です。
http://narcologia.ru/goods/reflector822964.html
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