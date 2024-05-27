任天堂　Wii　一式

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商品詳細
2009年購入。購入後ほぼ使用していなかったものの、2016年頃から2023年8月まで毎週1時間ずつ使用していました。リモコン2個は長年使用していませんが、恐らく不具合ありと思われます。他の2個は最近まで使用しており動作しています。写真に写っているモノがすべてです。中古品にご理解のある方のみとさせていただきます。不明な点は購入前にご質問下さい。※発送は週末になります。
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