PS3 海外ゲーム ピンボール ホールオブフェイム

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☆品物状態◇ゲーム本体→特に問題無し◇説明書→特に問題無し◇ケース→有り◇PinballHallofFame:TheWilliamsCollection◇海外輸入販売のゲームで内容は全て英語ですが、日本のPS3でプレイ可能です。◇ケースには擦れキズ等あります。◇ハードウェアとの相性があるため全ての方の環境での動作は保証できません。#ゴリラとプレステサン←関連品はコチラ！◇この他にも色々と出品しております。是非ソチラの方もご覧下さい☆☆☆