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商品詳細
文化出版局マーゴ•フォンテーン 著湯河京子 訳ご覧いただき、ありがとうございます^^日陰で保管していたため、目立ったヤケや黄ばみなどはありません。商品保管には細心の注意を払っていますが、あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。さらに状態確認を希望される方は、お気軽にコメントください^^よろしくお願いします。
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