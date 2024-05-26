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真作　日本画　真作　花　牡丹　額装 額71cm×65ｃｍ 深谷いずみ 2128
商品番号 J46766131258
商品名

真作　日本画　真作　花　牡丹　額装 額71cm×65ｃｍ 深谷いずみ 2128
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,388 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作者名　深谷いずみタイトル名日本画　真作　花　牡丹　額装です。実寸サイズ画49cm×44㎝額縁額71cm×65㎝付属品額縁説明　日本画　真作　花　牡丹　額装です。状態、目立つ様な傷などはありません
http://narcologia.ru/goods/troupe705211.html
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