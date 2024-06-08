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TEMPEST SHININGUP SOUNDWAVE 全員 トレカ セット
商品番号 E87040071704
商品名

TEMPEST SHININGUP SOUNDWAVE 全員 トレカ セット
ブランド名 Espare
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可⸜❤︎⸝‍即日発送ペペロデー全員7枚セットです◡̈スリーブに入れ、厚紙補強(両面)し、防水加工、普通郵便にて発送いたします。+55円で硬貨ケースに入れ発送させていただきます。+166円でメルカリ便に変更させていただきます。ご購入前にコメント欄よりお知らせください。お値段変更させていただきます。その他のTEMPESTトレカはこちら⸜ෆ‪‪⸝‍#P_tempest4ca海外製品、素人保管のため神経質な方は御遠慮下さい。#tempestテンペストテンペハンビンヒョンソプヒョクウンチャンルーファランテレペペロペペロデイポッキーサイン会ペンサ対面対面サイン会対面ペンサ
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