FC バトルフォーミュラ BATTLE FORMULA【激レア】

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商品詳細
☆★☆下記、出品内容の詳細となります☆★☆ファミコンソフトバトルフォーミュラSUNSOFTソフトのみとなります。箱＋取扱説明書は付きません。出品前にファミコン本体(純正品)にて起動確認しておりますが、本体との相性により接触不良がある場合がございます。その際は無水エタノール等を利用して端子部分のクリーニングをすることで改善する場合がございます。自宅保管の中古品のため、全体的な経年劣化・傷・汚れ・色褪せ・使用感がありますので、ご購入前に必ず全ての画像をよくご確認ください。トラブル防止のため返品や交換は承れませんので、ご理解頂ける方のみご購入をお願いします。出品物における不明点、並びに詳細な写真等がご希望であれば、ご購入前にコメント欄にてお問い合わせください。#ファミコン#ファミカセ#ファミリーコンピュータ#任天堂#Nintendo☆★☆同梱で2点目以降の送料を200円引き☆★☆同梱による割引希望の方は2点目以降の送料分の200円を引いて専用品として出品します(3点ご購入なら計400円引きとなります)。その際、専用品の横取り防止のため、同梱対象品は値引き時に配送方法を着払いに変更して再掲しております。発送手続きの際に購入者情報が出品者に通知されますので、その点ご了承ください。商品名に【値引き相談可】の記載がない出品は、同梱以外の値引きはしておりません。出品額は日々調整(増減)しておりますので、ご希望の額になりましたら、お取引をご検討頂けますと幸いです。ご購入後の割引対応は承れませんので、ご希望があれば必ずご購入前にコメント欄にてお問い合わせください。他の出品は下記のハッシュタグで検索してください。→#沢庵games
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