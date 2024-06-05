ブルジュアルアラブ ホテル建築 写真集

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商品詳細
1001ArabianNightsattheBurjallArab2000年発売ABCMillennium出版KhuanChewUschiSchmittサイズ寸法約25x2x33cm洋書海外で購入しております。書籍整理の為手放します。建築、美術、ホテルインテリアなど興味のある方に。比較的綺麗な方ではありますが、外装にスレ、キズ、経年によるヤケございます。古本でありますこと、自宅保管品をご理解いただける方のみ購入下さい。簡易包装にて発送致します。#ハードカバー書籍整理美術建築高層建築インテリアデザインブルジュアラブBurjallArabホテル
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