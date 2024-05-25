ニンテンドー　Switch 有機EL 美品

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液晶には保護シールが貼ってあります。使用頻度も少なく綺麗です。付属品は写真が全てになります。保証書はありません。すり替え防止のため返品はお断りしています。また無事に届いた時には受け取り評価ををスムーズに行なって頂ける方のみご購入をお待ちしております。