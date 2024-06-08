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【PS】ファイナルファンタジー コレクション
商品番号 O20940237256
商品名

【PS】ファイナルファンタジー コレクション
ブランド名 プレイステーション
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ファイナルファンタジーコレクション」定価:￥6800未使用品です。確認で開封は2〜3回してるのでビニール袋の粘着部分が汚く上の部分は埃や汚れで粘着力がありません。でも外箱は色あせや目立った傷やへこみもなく綺麗に保たれてます。防水・破損対策をして宅急便コンパクトで発送します。#ゲーム#RPG#PlayStationFF4FF5FF6ファイナルファンタジー4ファイナルファンタジー5ファイナルファンタジー6
http://narcologia.ru/goods/marshal563280.html
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