【PS】ファイナルファンタジー コレクション

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商品詳細
「ファイナルファンタジーコレクション」定価:￥6800未使用品です。確認で開封は2〜3回してるのでビニール袋の粘着部分が汚く上の部分は埃や汚れで粘着力がありません。でも外箱は色あせや目立った傷やへこみもなく綺麗に保たれてます。防水・破損対策をして宅急便コンパクトで発送します。#ゲーム#RPG#PlayStationFF4FF5FF6ファイナルファンタジー4ファイナルファンタジー5ファイナルファンタジー6
http://narcologia.ru/goods/marshal563280.html
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