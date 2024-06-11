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- バッカス フレイムメイプルエレキギター 2H ユニバース 送料無料
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商品詳細
正式な、品番は、わかりませんが、バッカスの、珍しい2Hの、エレキギターです。特に目立つ傷は、ありません。フレイムメイプルが、目を、ひきます。佐川急便で、送料無料で、発送いたします。離島沖縄は、送付できませんので、ご注意くださいませ。ゴールドパーツ。背もたれも、ついてる、厚手のソフトケース付きで、移動も便利です。セレクタースイッチは、2Hですので、３点に、なります。アーム付属。タイプ...ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/kindness601505.html
http://narcologia.ru/goods/marshal635380.html
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