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バッカス　フレイムメイプルエレキギター　2H ユニバース　送料無料
商品番号 D69786803597
商品名

バッカス　フレイムメイプルエレキギター　2H ユニバース　送料無料
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 10,019 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正式な、品番は、わかりませんが、バッカスの、珍しい2Hの、エレキギターです。特に目立つ傷は、ありません。フレイムメイプルが、目を、ひきます。佐川急便で、送料無料で、発送いたします。離島沖縄は、送付できませんので、ご注意くださいませ。ゴールドパーツ。背もたれも、ついてる、厚手のソフトケース付きで、移動も便利です。セレクタースイッチは、2Hですので、３点に、なります。アーム付属。タイプ...ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/kindness601505.html
http://narcologia.ru/goods/marshal635380.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce544755.html
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