高月彩良、bump.y写真集　初版　サイン入り

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商品詳細
高月彩良「16」写真集 初版、帯付き、サイン入り（カバーの内側に小さな黒い汚れが見られます。）高月彩良、宮武美桜、宮武祭、桜庭ななみ、松山メアリbump.y写真集 初版、帯付き、全５名のサイン入り、特典写真付き（帯の状態が特に悪いです。ご了承ください）どうぞ宜しくお願いいたします。
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