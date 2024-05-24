稀少品 デッドストック 極美品 ファイアーエムブレム new 3ds 本体 ...

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きせかえプレートパックファイアーエムブレムif【稀少・デッドストック極美品】【商品状態】・本体に裏面に保管等の影響により、僅かな微傷はありますが、外傷は無く、程度は極上の美品です。・完全な未使用品ではございませんが、使用感少なく、未使用レベルの綺麗さのコンディションです。・液晶に保護フィルム貼付しております。・外箱に多少の擦れはありますが、比較的に綺麗な状態です。任天堂Newニンテンドー3DSきせかえプレートパックファイアーエムブレムifブランド：任天堂ニンテンドー3DS発売日：2015/06/2543