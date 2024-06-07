美品　向山型算数教え方教室No.１〜30



2023年最新】向山型算数教え方教室の人気アイテム - メルカリ



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『教え方のプロ・向山洋一全集92 低学年算数・子どもの思考回路で授業をつくる原理』



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２〜３学期の算数授業をさらに楽しくする！向山型算数セミナー | Peatix

扉付きの収納庫に保存していたのでとても綺麗な状態です。保存用に大切にしていたので、書き込みはもちろん折り目等もありません。読むだけで楽しく、いろんな知識を得られると同時に、その考え方に引き込まれていきます。レアなもので資料としても貴重だと思います。記載者に木村重夫、赤石賢司、板倉弘幸、石川裕美、伴一考、河田孝文、椿原正和等の名前があります。※29冊です。28号がありません。27号（12月号）の次は29号（1月号）です。28号は、特別号か何かだったのかも知れません。#向山洋一#教育技術の法則化#TOSS#国語#教育書#木村重夫#赤石賢司#板倉弘幸#石川裕美#伴一考#河田孝文#椿原正和