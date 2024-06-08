白井半七作　桔梗蓋置　共箱

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商品詳細
白井半七作の桔梗蓋置です。寸法 直径約45ミリ 高さ約45ミリ共箱本体外側に桔梗の彫り2つ、「半七」の印が押してあります。ざんぐりとした趣のある作品です。秋の茶会などにいかがでしょうか？#茶道具 #蓋置 #桔梗 #白井半七#表千家 #裏千家 #武者小路千家#茶道
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