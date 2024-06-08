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白井半七作　桔梗蓋置　共箱
商品番号 M38292790033
商品名

白井半七作　桔梗蓋置　共箱
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白井半七作の桔梗蓋置です。寸法　直径約45ミリ　高さ約45ミリ共箱本体外側に桔梗の彫り2つ、「半七」の印が押してあります。ざんぐりとした趣のある作品です。秋の茶会などにいかがでしょうか？#茶道具　#蓋置　#桔梗　#白井半七#表千家　#裏千家　#武者小路千家#茶道
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