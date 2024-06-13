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- ドラムペダル 1980年代 TAMA キングビート ヴィンテージ 希少品
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商品詳細
御閲覧ありがとうございます。40年以上前のタマ、キングビートペダルです。当時（1980年前半)は最上級モデルでした。かなり古い為キズや汚れ錆等あります。機能的には問題はございません。状態も綺麗な方かと思います。今ではネットで見かける事も無く、希少品かもしれません。持ち物整理の為、出品しました。写真で分かる方、どうぞ宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sucrose937940.html
http://narcologia.ru/goods/moisture885869.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild214052.html
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