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「広辞苑」新村出定価:￥9000数年前に子供へのプレゼントとしていただきましたが子供は一度も開く事なく自宅保管していました。（私が中身の確認のために開きました）使う予定がないので出品いたします。自宅保管をご理解いただき、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。#新村出#新村_出#本#その他／その他