ベイブレードX ヘルズサイズ4-60T メタルコート:ゴールド

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商品詳細
タカラトミーから発送された物の外箱のみ確認のため空けそのままメルカリ便にて発送します。可能な限り当日発送させて頂きます。おもちゃジャンル···スポーツトイ・アクショントイ
http://narcologia.ru/goods/moped147268.html
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