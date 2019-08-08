ファミコンソフト アルカノイド コントローラー付

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商品詳細
「アルカノイドコントローラー付」定価:￥5400#ゲーム#パズル#ファミコン#Other本体がないので動作未確認です。外箱やプラケースに傷みがあります。かなり古いのでコントローラーにはそれなりの汚れがあります。
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