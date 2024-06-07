天官賜福 簡体字 6巻全巻セット

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天官賜福全巻セットです中国語の勉強用で購入しましたが、読み終えたので出品します。書き込み等は一切なく、暗所で保管していたので保存状態はかなり良好です。※全て簡体字になりますので、日本語をお求めの方はご注意ください。即購入大歓迎です！