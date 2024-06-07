「ゼンリン住宅地図 東京都 世田谷区」

2022/06B4サイズ本棚に置いて置いただけで、ほぼ汚れもなく、中は未使用に近い状態です。●一軒一軒、一戸一戸の建物名称・居住者名や番地を大縮尺の地図上に詳しく表示。アパート・マンションの入居者名やビルのテナント名は巻末に一覧表（注）で表示。（注）巻末の一覧表（別記）の情報は、3階建て以上、5階建て以上など収録の目安となる建物の階数や内容が、地域により異なります。●バス停、信号機、交差点名、一方通行などの道路交通情報も表示。●地図の索引には、索引図（収録地域の全体図に掲載ページ毎の区分をメッシュで表示）と、町名索引（町丁目名称索引）、主要目標物索引（公共施設などの掲載ページ、座標を一覧表示）を用意。●基本となる地図のデータは全て調査員が実際に現地を歩いて収集。●1~3年に一度更新を行い発行。