new 3DS LL 液晶漏れジャンク メタリックブルー

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上画面に液晶漏れがあるためジャンク扱いの現状品です下画面は保護フィルムが貼られています。わずかにヤケありゲーム読み込み、全ボタン動作、充電までは確認しました。初期化ずみ外装に割れなど明らかな破損はありませんが、キズ、使用感があります。コンディションは写真にてご確認下さいませ付属品は本体とバッテリーのみとなりますクッション付き封筒に入れ、ゆうパケットポストで発送いたします