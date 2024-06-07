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SILENT SIREN 完全生産限定グッズ　11周年プレミアムボックス
商品番号 F28436838086
商品名

SILENT SIREN 完全生産限定グッズ　11周年プレミアムボックス
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 19,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【完全生産限定グッズ付ファンクラブ盤】【CD4枚組＋Blu-ray1枚＋LIVE\u0026撮り下ろしPHOTOBOOK52P＋LPSIZEPOSTER32枚＋3GOODS】●CD：ALLTIMEBESTALBUM『SILENT』●CD：ALLTIMEBESTALBUM『SIREN』●LIVEBlu-ray：『SILENTSIRENきららリベンジ〜サイサイ10歳祭〜@日比谷野外大音楽堂』●PHOTOBOOK：LPサイズライブ＆撮り下ろしスペシャル・フォトブック全52P予定●POSTER：歴代アー写LPサイズフォトポスター31枚セット＋直筆サイン入りLPサイズフォトポスター1枚（LPサイズ縦310mm×横310mm）●GOODS1：永久保存版「SILENTSIRENベースボール・ユニフォーム」・サイズ：フリー・サイズ詳細：着丈約84×胸幅約59×裾幅約59×袖丈約37×袖口約20(cm)・生産国：中国・素材：ポリエステル100％●GOODS2：永久保存版「SILENTSIRENメンバーボイス入り目覚まし時計」・本体サイズ：11x18x6(cm)・箱サイズ：12.8x6.6x18.2(cm)・電池：単3形(2本)　※電池は付属しておりません●GOODS3：永久保存版「SILENTSIRENきららリベンジ〜サイサイ10歳祭〜レプリカスタッフパス（バンド名入りネックストラップ付）」（1種）※ファンクラブ限定スペシャル・LPサイズボックス仕様（縦331mm×横331mm×高さ40mm）※3GOODSはスペシャル・ボックスと同梱にてお届けいたします。#サイレントサイレン#SILENTSIREN#サイレントサイレン11周年#SILENTSIREN11周年#SILENTSIRENPREMIUMBOX#プレミアムボックス#サイサイ
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