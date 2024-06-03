ニンテンドー3DS モンスターハンター 3(トライ) G スペシャルパック

「ニンテンドー3DSモンスターハンター3(トライ)Gスペシャルパック」任天堂定価:￥19810セット内容・3DS本体(タッチペンあり)・専用充電台・ACアダプタ・ARカード・かんたんスタートガイド、取扱説明書・モンスターハンター3G動作確認済みです。SDカード無し・中古品のため、ご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。・気をつけてはいますが、素人検品ですので汚れや傷などの見落としがあるかもしれません。ご了承ください。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS