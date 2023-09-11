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（シュリンク付）ポケモンカード　box レイジングサーフ
商品番号 F21389129275
商品名

（シュリンク付）ポケモンカード　box レイジングサーフ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。スカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXです。シュリンク付、未開封です。発送は丁寧に梱包して行います。ご検討よろしくお願いします。♯ポケモンカード♯レイジングサーフ♯box♯シュリンク付♯シュリンクあり♯未開封♯ポケモンセンターボックスパックシングル···ボックス・パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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