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DIC カラーガイド 日本の伝統色 第8版
商品番号 S83886025555
商品名

DIC カラーガイド 日本の伝統色 第8版
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

箱に傷はありますが、カラーチップの方は未使用です。
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