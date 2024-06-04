★即購入OK★ ポケットモンスター ウルトラサン★ポケモン ソフト★

★☆★即購入歓迎★☆★★☆★まとめ買いで割引★☆★【商品説明】『ポケットモンスターウルトラサン』の中古ソフトです！※ソフトのみメルカリ取引評価1500↑⭕️合計1008匹収録色違い個体906体配信ポケモン138体レート上位育成済み491体収録⭕️USUM追加ポケモン収録色ルガルガンたそがれのすがた色ベベノム、色アーゴヨン、色ツンデツンデ、色ズガドーン配布ゼラオラ⭕️全国図鑑No1〜No807ALL色違い(未解禁除く)、理想個体性格＆めざパ厳選、オシャボ入り※最終進化形は努力値調整済み、アイテム所持、レベル100ですぐ対戦可能！⭕安心安全正規個体100%保証『PokémonHOME』、『ポケモンバンク』、最新作『スカーレット』『バイオレット』への移動確認済み⭕希少ポケモン多数収録・エメラルド産色ミュウ、色ラティアス＆ラティオス・VC産色セレビィ、色三鳥、色ミュウツー・FRLG産色デオキシス・プラチナ産色ダークライ、色シェイミ・リバティガーデン島ビクティニ・ポケレン産色マナフィetc…・ビビヨンコンプ(色違い18種、配布2種)⭕ウルトラサンムーン配布ポケモンコンプ・前売券色アルセウス(1/19の確率)・色カプ全4種、色サトピカ・2018Legends全19種・特別な技を覚えているポケモン多数★ふしぎなおくりもの48枚未受け取り★完全正規品、厳選可能‼️⭕️アイテムコンプリート殿堂入り、ストーリークリア済み図鑑コンプ、光るお守り所持所持金＆BPMAXボール各種100個以上わざマシン、Zクリスタル＆メガストーンコンプ育成に必要な道具完備★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆【オプション】親名指定+4000円TN・性別指定+2000円ALL通常色指定+500円ケース付き希望+500円購入前にコメントお願いします。【注意事項】中古ソフトの為、ケース等傷みがある場合がございます。動作確認済みですが中古品の為、読み込みづらい場合がございます。ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。#ソード#シールド#スカーレット#バイオレット#SV