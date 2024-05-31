西野カナ　ライブグッズ　タオル　8点セット　オリジナルタオル

西野カナ ライブグッズ オリジナルタオル 8点セットです。☺︎︎︎KanayanTour2010〜Spring〜オリジナルタオル（ピンク）※新品未使用☺︎KanayanTour2010〜Spring〜オリジナルタオル（ブルー）※ライブ時一度だけ使用☺︎KanayanTour2010〜Autumn〜オリジナルタオル（ピンク）※新品未使用☺︎KanayanTour2010〜Autumn〜オリジナルタオル（ブホワイト）※ライブ時一度だけ使用☺︎︎KANAYANTOUR2011~SUMMER~MARINECREWタオル レッドボーダー ※新品未使用☺︎KANAYANTOUR2011~SUMMER~MARINECREWタオル ブルーボーダー ※ライブ時一度だけ使用☺︎TheNishinoFamilyParty2012オリジナルタオルハンバーガー※ライブ時一度だけ使用☺︎TheNishinoFamilyParty2012オリジナルタオルフルーツ※ライブ時一度だけ使用今では手に入れるのが難しい貴重なアイテムかと思います。※バラ売り不可です。自宅で保管しておりました為、ご理解の上ご購入のほどお願いいたします。グッズ種類···タオル/ハンカチ#西野カナ#ライブグッズ#タオル



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