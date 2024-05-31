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西野カナ　ライブグッズ　タオル　8点セット　オリジナルタオル
商品番号 G42189633796
商品名

西野カナ　ライブグッズ　タオル　8点セット　オリジナルタオル
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 5,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

西野カナ　ライブグッズ　オリジナルタオル　8点セットです。☺︎︎︎KanayanTour2010〜Spring〜オリジナルタオル（ピンク）※新品未使用☺︎KanayanTour2010〜Spring〜オリジナルタオル（ブルー）※ライブ時一度だけ使用☺︎KanayanTour2010〜Autumn〜オリジナルタオル（ピンク）※新品未使用☺︎KanayanTour2010〜Autumn〜オリジナルタオル（ブホワイト）※ライブ時一度だけ使用☺︎︎KANAYANTOUR2011~SUMMER~MARINECREWタオル　レッドボーダー　※新品未使用☺︎KANAYANTOUR2011~SUMMER~MARINECREWタオル　ブルーボーダー　※ライブ時一度だけ使用☺︎TheNishinoFamilyParty2012オリジナルタオルハンバーガー※ライブ時一度だけ使用☺︎TheNishinoFamilyParty2012オリジナルタオルフルーツ※ライブ時一度だけ使用今では手に入れるのが難しい貴重なアイテムかと思います。※バラ売り不可です。自宅で保管しておりました為、ご理解の上ご購入のほどお願いいたします。グッズ種類···タオル/ハンカチ#西野カナ#ライブグッズ#タオル
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